Zazzaroni-Caressa sulla talpa di Mihajlovic: “Non esiste”; “Non ci si dorme la notte”

“La talpa di Mihajlovic non esiste. I campetti di Casteldebole sono visibili da ogni dove”. Così Ivan Zazzaroni ha risposto alle parole dell’allenatore che ieri, nella conferenza stampa pre-Inter, ha spiegato di aver provato la difesa a tre per capire chi tra i suoi parla con i giornalisti. “Oggi un tassista mi ha chiesto e ho spiegato che non c’è nessuna talpa”. “Non stiamo perculando Mihajlovic, ho solo detto che ogni campo è sotto osservazione. E sono assolutamente convinto che non ci sia nessun giocatore del Bologna che parla di quello che succede in campo”.

“Ah, beh. Allora. C’è gente che non dorme la notte per capire gli schemi del Bologna… C’è modo e modo. La spia, la spia avrebbe detto giochiamo 3-4-1-2, come se uno non se ne accorgesse dopo che sei cinque minuti in campo. Un mistero. Ma dai, su…”, ha risposto Caressa al collega, in diretta su Radio DeeJay, durante il loro programma: “Football Club”.

(Fonte: Radio Dee Jay)