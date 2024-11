Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dei migliori allenatori in Serie A: " Conte è l'allenatore più bravo che c'è in Italia in questo momento, più di Inzaghi. Non fosse andato al Napoli, Conte non sarebbe andato a Milano, sarebbe andato a Torino di corsa, quello sì. In questo momento nell'ambiente Juve c'è consenso attorno a Thiago Motta che è un allenatore che ha fatto una buona stagione e ha potenziale, Conte sarebbe più avanti adesso e non avrebbe fatto quegli acquisti".

Il tecnico del Napoli ha parlato oggi in conferenza: "Io dico sempre dei 'lavori in corso', non puoi pensare in 4 mesi di aver trasmesso tutto. Ho trovato un gruppo disponibile, preparato a voler comunque migliorare e questo è merito dei ragazzi. La disponibilità è alla base di tutto, sia tatticamente che fisicamente e mentalmente, non è scontato e questo ha accelerato il percorso, ma ribadisco, mi auguro però di essere smentito, ma in una situazione di costruzione hai bisogno di un determinato percorso e devi crescere per arrivare a certi livelli. Si può dire ciò che si vuole, ma la mia esperienza dice che questo percorso dobbiamo farlo e non pensiamo a salti multipli. Non è così, altrimenti cadrebbe tutta la teoria del lavoro, sarebbe troppo semplice, ma magari sbaglio, me lo auguro, ma dobbiamo tapparci le orecchie e lavorare. E' un momento positivo, ma possono arrivare momenti meno positivi e questo non ci deve discostare dal percorso".