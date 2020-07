Zazzaroni: “Conte, peggior risposta dai suoi. Vuole imitare Mou e Spalletti ma eccede nei toni perché…”

“Una sconfitta che la squadra di Conte ha strameritato per aver giocato a buoni livelli, esclusivamente nella prima mezz’ora“. Ivan Zazzaroni, direttore de’ Il Corriere dello Sport, analizza il k.o. dell’Inter contro il Bologna. “Nel giorno in cui avrebbe potuto avvicinare la Lazio mantenendosi a 8 punti dalla Juve, Conte ha così ricevuto la peggiore risposta dai suoi, in particolare da Lautaro ed Eriksen“.

“La comunicazione muscolare può avere un senso se diretta e adeguatamente motivata e contestualizzata, altrimenti risulta fuori luogo e inopportuna. Conte è uno degli allenatori più stimati dai media, in particolare dai televisivi, ma chi non ne ha? Non è un tipo portato a inseguire il consenso, tutt’altro: segue la traccia di Mourinho – così come Spalletti-, ma non essendo dotato dell’ironia e della tecnica persuasiva del portoghese talvolta eccede nei toni“.