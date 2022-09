Zazzaroni: “Inzaghi ha mostrato coraggio coi cambi. Tre cose buone in casa Inter”

"Tre cose finalmente buone in casa Inzaghi: la prestazione di Handanovic, il migliore in campo (ha tenuto più volte in vita il risultato e la squadra), l’ostinata e lucida ricerca della vittoria contro il nuovo Toro che è avversario forte e scomodissimo, e il coraggio di Simone i cui cambi sono stati funzionali al tentativo di aggressione finale, peraltro riuscito: nei 20 minuti della svolta ha avuto il fegato di puntare su Bellanova e Gosens, rinunciando a Dumfries e Darmian, esterni in debito d’ossigeno, ma anche su Correa e Mkhitaryan".