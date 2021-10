Zazzaroni: “Handanovic-Defrel? Da rosso, Rocchi ha detto una bestialità. E Pairetto…”

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni ha parlato così del contatto tra Handanovic e Defrel in Sassuolo-Inter

"Gianluca Rocchi ha detto una bestialità, quella di Handanovic non è una situazione soggettiva ma è un fallo da espulsione. Lui per non andare al VAR ha chiuso il tempo fischiando l'intervallo, è una roba ridicola. Ma scherziamo?!".