Zazzaroni: “Dybala? Crisi con Allegri come Baggio-Lippi. La Juve preferisce…”

Il punto di vista del giornalista nel suo editoriale di oggi a proposito dell'attaccante sul quale ci sarebbe anche l'Inter

Certi preziosi calciatori dotati da madre natura non hanno bisogno di parole - dette o ascoltate - per spiegarsi, peggio ancora per piegarsi. Come ai tempi di Sivori (non di Baggio che fu svenduto agli ultras) gli juventini si stanno dividendo su Dybala. E come a quei tempi si affrontano il partito della fantasia e quello della concretezza. Siamo alle ultime battute del campionato, nel momento cruciale delle coppie: se Allegri saprà vincere senza bisogno di lui, la Joya finirà in un altro scrigno. La Juve, di questi tempi preferisce le cassette di sicurezza".