Zazzaroni: “Dybala? Con Marotta famosa promessa. Mezza parola anche con…”

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante argentino da parte del direttore del Corriere dello Sport

Ecco l'aggiornamento proposto: "In questo momento non ha nulla in mano. C'è una mezza parolina con lo United, ma legata eventualmente all'arrivo di Ten Hag. Se arriva Pochettino, non se ne fa niente. Con Marotta invece c'è quella famosa promessa, del 'se, per caso, un giorno...'".