Zazzaroni: “Dzeko? A me non piace quando gioca da trequartista. Può farlo con la Salernitana”

Ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha fatto un appunto a Dzeko dopo Inter-Salernitana

"Dzeko? A me non piace quando gioca da trequartista, con la Salernitana puoi farlo perché la Salernitana ha dei problemi, è stata ricostruita e non ha l'alchimia giusta. Ma Dzeko non può giocare lì e così contro le grandi squadre".