Zazzaroni-Caressa, dibattito su Eriksen: “Una follia venderlo”. “Ma se uno è un campione…”

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, a Radio Dee Jay hanno avuto modo di parlare dell’addio di Eriksen a gennaio. E hanno discusso sul fatto che il giocatore sia o meno un campione. «Per me è una follia darlo via – ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport – auguro all’Inter e a Conte di restare insieme ancora a lungo, ma se l’allenatore andasse via nella prossima stagione, magari con un allenatore diverso che prevede quel tipo di giocatore, magari va meglio. Magari un giocatore va bene in una squadra e non nell’altra».

«Ma quando mai? Se i giocatori valgono – ha replicato il giornalista di Skysport – si adattano al calcio si adattano a prescindere dall’allenatore. I campioni vanno bene in tutte le squadra, se uno non è un campione… Coutinho è un esempio? Uhm, Coutinho grande campione. Trovatemi un campione che non ha fatto bene in un campionato e poi ha fatto bene in un’altra squadra. Ma un campione vero però».

(Fonte: Radio Dee Jay)