Zazzaroni: “Fifa, Infantino ha progetti dittatoriali. Secondo i maligni…”

La stoccata da parte del direttore del Corriere dello Sport rivolta al numero uno del calcio mondiale

Ivan Zazzaroni non le manda a dire a Gianni Infantino. Nel corso del suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport, il giornalista attacca il numero uno del calcio mondiale. Queste le sue parole: "Il presidente del calcio mondiale Gianni Infantino, 52 anni a marzo, vive da tempo a Doha, in Qatar, in compagnia di una ventina di fedeli collaboratori, e ha progetti per così dire sorprendenti e dittatoriali: vuole spostare il quartier generale della Fifa fuori dalla Svizzera, piazzare la divisione sportiva a Parigi, quella amministrativa a Mosca e il commerciale a New York. Naturalmente la federazione sarebbe “registrata” in Medio Oriente. Secondo i maligni, farebbe tutto questo per sfuggire alla giustizia svizzera molto attenta ai suoi movimenti vecchi e nuovi. Possibile?".