Zazzaroni: “Inter e Juve, età media come quella dell’orso marsicano. Ad Ausilio manca…”

“Mancano tempo e risorse a Juve e Inter per programmare i trionfi: entrambe puntano sul pret-à-porter, ovvero su giocatori con parecchi chilometri nelle gambe, ma notevoli esperienze internazionali. L’età media delle due big è assai prossima a quella dell’orso marsicano. Manca il second o anno garantito per completare il passaggio di Kolarov all’Inter: il serbo chiede un biennale, Marotta gli offre le stesse condizioni che ha alla Roma: uno più opzione. L’agente del giocatore, Berti, che fa? Fila.

Manca il tempo a Piero Ausilio per ridurre il numero degli esuberi: l’Inter ha salutato Borja Valero, Moses e Biraghi, ma la prossima settimana riabbraccerà – si fa per dire – Joao Mario, Nainggolan, Dalbert e più avanti rientrerà anche Perisic, fresco di Champions“.

(Corriere dello Sport)