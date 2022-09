Zazzaroni: “Ecco qual è il problema dell’Inter. So che ad Appiano si parla di…”

"Il problema dell'Inter, per me, è di base atletica. Anche Barella che ho visto ieri, mi ricordavo un Barella dinamicissimo e invece non lo è, anche altri li vedo lenti, sotto ritmo sempre. So che ne stanno parlando ad Appiano, se ho capito bene ci sono accuse sulla preparazione fatta dopo l'addio di Pintus. Ma l'Inter resta una buona squadra. Vedremo se recupera, 3 ko nelle prime 7 però sono un brutto segnale".