Zazzaroni: “Inter ha meno punti di quelli che merita. Dzeko? Un fenomeno”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista del derby di domani: "L'Inter resta una squadra fortissima, secondo me ha meno punti di quelli che meriterebbe: ha una soluzione d'attacco che nessuno ha con quattro attaccanti. Poi parliamo dell'utilità di Dzeko: io ho cambiato molte volte opinioni su di lui, ma è un fenomeno. Se giochi a scavalcare il centrocampo, è il numero uno in Italia. Darmian è il mio calciatore ideale: è sottovalutato ma è di un'efficacia incredibile. E' perfetto a livello di testa".