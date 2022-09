Zazzaroni: “Inter, Handanovic colpevole anche dell’aumento dei prezzi. Onana…”

Nel corso del suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi, Ivan Zazzaroni è tornato anche sulla questione portiere in casa Inter. Questa la sua riflessione dopo la prima da titolare di Andre Onana: "Un discorso a parte merita Onana, all’esordio su richiesta del popolo che ha confermato di non reggere più Handanovic, ritenuto colpevole anche del cambiamento climatico e dell’aumento dei prezzi. Il portiere camerunese è stato impegnato fin dai primi minuti. Se l’è cavata discretamente, ma per capire se può effettivamente prendere da subito il posto di Handa servono altre verifiche. Trascuro per pudore la sua mezza papera del secondo tempo".