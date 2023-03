Zazzaroni: “9 ko in 27 partite per l’Inter una tragedia. Gol Juve? Mi sembra follia dire…”

"E' un campionato di imperfezioni, Napoli a parte. Nove sconfitte in 27 partite sono una tragedia per una squadra come l'Inter. Mi sembra che qui siamo alla chirurgia. Abbiamo visto 200 immagini e ancora non abbiamo capito se è fallo di mano quello di Rabiot oppure no. Bisogna comunque tener presente che il tutto è avvenuto a centrocampo e che prima che la palla arrivasse a Kostic ci sono di mezzo tre passaggi. Mi sembra follia pura. Sono d'accordo con gli arbitri. Per me è più fallo quello di Vlahovic che quello di Rabiot, perché controlla il pallone".