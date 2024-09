"Io dico che mi sono divertito da pazzi dopo aver visto un Juve-Napoli inquietante e 6 partite di Serie B. L'Inter ha giocato una buona partita ma il Milan ha giocato meglio. Mi ha colpito una cosa: la fase difensiva dell'Inter che è andata a farsi friggere, cosa abbastanza strana. Ha subito 8 occasioni chiarissime. Non credo al discorso delle tre partite in una settimana perché siamo a settembre, un conto è ad aprile o maggio. L'Inter ha sbagliato i primi 10', sembrava addormentata"

"Il Milan era più aggressivo, un po' più disperato. Fonseca in conferenza era molto ottimista, mi sembrava molto fiducioso. L'Inter ha lo stesso fuoco dell'anno scorso, ha fatto una grande partita il Milan. L'Inter non ha giocato male, ha giocato fin troppo individualmente quando ha cercato di pareggiare. C'era una ricerca del pareggio più individuale che di squadra, era alta, prendeva contropiedi, poteva prendere 5 gol ma l'Inter sta bene fisicamente e mentalmente, ha avuto dei vuoti nei primi 10' del primo tempo e poi all'inizio del secondo tempo. La squadra non ha problemi di seconde linee, è completa. Poi ha fatto male anche con i tre centrocampisti titolari"