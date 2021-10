Zazzaroni: “L’Inter non è la squadra più forte. Milan modello da seguire”

Il direttore del Corriere dello Sport è intervenuto a "Tutti Convocati", programma radiofonico in onda su Radio 24

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a "Tutti Convocati", programma radiofonico in onda su Radio 24: "Non ritengo l'Inter la squadra più forte del campionato, la perdita di Lukaku, Hakimi e Conte è stata enorme, poi sicuro hanno fatto i miracoli per mettere in campo una squadra competitiva. La Juve non ha quasi fatto mercato. Il Napoli voleva fare mercato, ma non è riuscita a farlo. Il modello da seguire è il Milan che ha fatto un mercato intelligente, pur rinunciando a Donnarumma. Ha una serie di giocatori che ti danno idea di squadra completa".