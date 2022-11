Zazzaroni: “L’Inter come squadra vale il Napoli. Lukaku? Già fatto bingo se…”

"Se il Napoli non vince lo scudetto quest'anno, non lo vince più. C'è solo una squadra che è al livello del Napoli ed è l'Inter, il Milan, con una restrizione di budget, ha perso alcuni giocatori importanti sul mercato. Lukaku? L'hai venduto a 115, lo riprendi a 8, anche se lo perdi per 14-15 giornate in una stagione, hai fatto bingo. E ci sono Dzeko, Lautaro e Correa"