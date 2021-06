Napoli su Palmieri, Zazzaroni: “È seguito anche dall’Inter, ma come sappiamo…”

Il direttore del Corriere dello Sport sull'interesse dei due club per il giocatore del Chelsea

Il club azzurro ha nel mirino Emerson Palmieri, giocatore che piace anche all'Inter: "So che Emerson Palmieri è seguito anche dall’Inter, ma i nerazzurri come sappiamo hanno problemi economici. Il Napoli vuole cedere giocatori come Koulibaly e Fabian, ma in questo periodo storico nessuno ti farà mai una super offerta".