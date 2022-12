Zazzaroni: “Ho una gran voglia di vedere l’inter più forte dei problemi societari”

L'analisi del direttore del Corsport in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua in vista della ripresa del campionato: "Ho una gran voglia di rivedere lo spettacolo del Napoli di Spalletti che quasi per attirare nella trappola gli avversari s’è concesso un paio di sconfitte nel limbo di un nuovo precampionato, la determinazione infinita (che è gioco e fa punti) del Milan di Pioli, l’Inter di Inzaghi più forte dei problemi societari (a proposito, ho appena spedito 5 euro a Ausilio), la bellezza della Lazio di Sarri, i miracoli di Mourinho per la Roma e sono curioso di verificare quanto l’azzeramento della Juve di Agnelli (società) potrà condizionare la squadra di Allegri".