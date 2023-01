Zazzaroni: “L’Inter è l’unica squadra che può avvicinarsi al Napoli. Le altre…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di Inter-Napoli e delle quote Scudetto delle due squadre dopo lo scontro diretto. Queste le considerazioni ai microfoni di Tutti Convocati: "Inter-Napoli? È un ritorno in Serie A strano, non è la classica ripresa dopo sosta. Alcuni campionati sono già cominciati e alcuni calciatori sono appena tornati. Se la squadra di Luciano Spalletti vince a San Siro tira una botta pesantissima e l’Inter invece è l’unica squadra in grado di avvicinarsi ai partenopei. Tutte le altre sono tutte piene di problemi irrisolti."