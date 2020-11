Zazzaroni: “Inter gioca a reazione ma non può giocare bene perché…”

C’era anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni a Tiki Taka e ha parlato della rosa a disposizione di Conte rispondendo anche ad alcune dichiarazioni di Biasin: «Nel primo tempo è andato molto bene anche il Torino e gliene va dato atto. Ma l’Inter gioca a reazione, ha difficoltà oggettive, ma Conte non riesco a vederlo distratto. Questa Inter ha pochi giocatori tattici, sono più muscolari in avanti e a centrocampo. Questa squadra può vincere le partite senza l’obbligo di giocare bene. Questa squadra non può giocare bene».

(fonte: Tiki Taka)