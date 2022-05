Zazzaroni sul mercato Inter: “Ho la sensazione che stia preparando qualcosa di molto grosso”

Intervenuto a Radio Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Perisic e del mercato dell'Inter

"Perisic voleva andare in Inghilterra e vuole 6 mln netti all'anno. Si parla del Tottenham, ci sta. A Conte fa comodo anche per la Champions. E' una soluzione che gradisce, l'Inter è arrivata a 5 mln facendo un grande sforzo. Mercato Inter? Ho la sensazione che stia preparando qualcosa di sorprendente. Di molto grosso. Dove si orientano? In Inghilterra. Non mi fare dire nient'altro. C'è qualche movimento singolare. Mkhitaryan? Va all'Inter, ha già comunicato a Mourinho che va all'Inter e lo ha già detto ad Ausilio. A meno che non si rimangi la parola ma la Roma non rilancia. Se parlo di Lukaku? So che Lukaku vuole assolutamente tornare in Italia, ha rotto con Tuchel e credo abbia rotto con il procuratore".