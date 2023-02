Zazzaroni: “Giuria social attacca Inzaghi ma immagino le sue difficoltà con un gruppo…”

"Non vedevo il Bologna dal 4 gennaio: mi ero staccato emotivamente il 16 dicembre, giorno terribile. Pochi istanti di partita bastavano per riportarmi all’assenza di Sinisa, sottolineandola. E cambiavo subito canale: i meccanismi del cuore. L’avevo confessato ad Arianna. Lei il Bologna non lo seguirà più. Il giorno prima a Radio Deejay, al momento del gioco dei pronostici con Fabio Caressa (lo sto asfaltando ed è giusto che si sappia in Europa), avevo puntato su vittoria o sconfitta. Me lo sentivo: blu o rosso, niente grigio. Cinque minuti di tentativo e non ho più staccato gli occhi dal televisore. Il Bologna mi ha preso. Sarebbe piaciuto tantissimo anche a Sinisa. Perfetti i movimenti senza palla, i tempi degli interventi in copertura, gli anticipi, su un campo complicato dalla pioggia anche i passaggi uscivano precisi, utili, efficaci. Il Bologna giocava a calcio, l’Inter a pallone: il tocco di mano non punito da Orsato (era rigore), il gol annullato per il fuorigioco di Dominguez, la traversa e insomma un primo tempo di superiorità tecnica, tattica e mentale. Il Civ sarebbe impazzito di gioia. Nella ripresa le cose sono addirittura migliorate"