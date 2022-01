Zazzaroni: “Inzaghi? Buon allenatore, ecco cosa deve fare per diventare un top”

Intervenuto a Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così dell'Inter dopo la Supercoppa

"L'Inter ha un bel centrocampo, a differenza della Juventus. Ha qualità, palleggio e forza. Inzaghi? Lo consideravo un buon allenatore, mi sta sorprendendo. Per diventare un top, però, deve vincere un campionato. Allegri? Il voler arrivare ai calci di rigore lo trovo una denuncia di debolezza. Chi gioca meglio in Serie A? Sassuolo, con l'Empoli è stato pazzesco. Per molti il Sassuolo non conta nulla. Come punte di gioco, dico l'Atalanta ma un filo meno del passato. Scamacca? Per me è bravino, non eccezionale. Non mi convince, in Italia fan gol tutti".