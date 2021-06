Zazzaroni: “Italia, ci godiamo questi istanti di superiorità: ne avevamo bisogno”

L'analisi del direttore del CorSport: "Viva gli azzurri e viva l’Italia che non presenta un fuoriclasse mondiale e non può affidarsi a un blocco unico, ma che sa riconoscersi"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha analizzato così la vittoria di ieri dell'Italia sulla Turchia : "Li abbiamo travolti e sorpresi, e i nostri hanno sorpreso noi, attaccando in continuazione ma senza fretta, sbattendo per un tempo contro un muro apparentemente impenetrabile e trovando nei primi minuti della ripresa il premio agli sforzi, anche se con un autogol.

Viva gli azzurri, dunque, e viva l’Italia che non presenta un fuoriclasse mondiale e non può affidarsi a un blocco unico, ma che sa riconoscersi a lungo nei migliori giocatori del Sassuolo, Berardi e Locatelli. È viva, vivissima l’Italia di Mancini, il cui fantasista corre sulla fascia sinistra e si chiama Spinazzola: sue le accensioni più significative, sua la principale diversità, sua la spudoratezza. Un’Italia che, smontata con il primo gol la superdifesa di Gunes, si è esaltata negli spazi inevitabilmente apertisi, ha giocato con la testa libera, raddoppiato con Immobile e triplicato con Insigne: il destro sul palo più lontano è un colpo che a Lorenzo riusciva già alle elementari.

Temevamo la nostra euforia pre-torneo, sospettavamo che la fiducia in questa Nazionale così originale fosse eccessiva e condizionata da una qualificazione ottenuta fin troppo agevolmente. La Turchia che aveva sorpreso Olanda e Norvegia, poi, costituiva un test complicato: l’apertura dell’Europeo è però virata in impresa con accenti irresistibili. Per ora ci godiamo il 3 a 0, questi istanti di superiorità. Ne avevamo davvero bisogno".