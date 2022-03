Zazzaroni: “Italia, è un inferno. Quello che mi fa incazzare di più…”

Il pensiero del direttore del Corriere dello Sport sull'eliminazione subita ieri dagli azzurri

Nel suo editoriale di oggi, Ivan Zazzaroni si è soffermato inevitabilmente sulla sconfitta dell'Italia contro la Macedonia che è costata il Mondiale agli azzurri: "Conosciamo nuovamente l’inferno. Perché abbiamo giocato novanta minuti contro noi stessi. Soli contro le nostre carenze non solo offensive: l’avversario non esisteva, era ridicolo, quando aveva il pallone tra i piedi non sapeva cosa fare, in difesa concedeva spazi e occasioni. Eppure non siamo mai stati in grado di sfruttarli. Retrocessi da campioni d’Europa, è pazzesco: Wembley e le feste di luglio sembrano non appartenerci più. Il calcio non è giusto, il calcio è una bugia. Stasera niente è autentico, sincero".