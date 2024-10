Così il direttore del CorSport: "Nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha svelato un retroscena riguardante il post-Allegri alla Juventus : "Nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito.

Il primo obiettivo di Giuntoli per la sostituzione di Allegri - ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino - era l’attuale ct dell’Italia Spalletti, il quale però ad agosto - dopo le dimissioni di Mancini - fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale".