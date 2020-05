“Lautaro va al Barcellona, 99% ci va. Sanchez? Per me torna a casa, giocherà per adesso ma ci sono tante variabili”.

Intervenuto a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così le ultime vicende di mercato legate all’Inter.