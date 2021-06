Zazzaroni: “Un miracolo se Italia battesse Belgio o Portogallo. Ieri male Barella”

Intervenuto a Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato la vittoria dell'Italia negli ottavi contro l'Austria

"Sarebbe un miracolo calcistico se battessimo Belgio o Portogallo. In questi tre anni Mancini ha cambiato radicalmente la struttura della squadra. Fa un calcio che non corrisponde al campionato, è distante a quello che vediamo tutte le domeniche. Poco coraggio sugli esterni, a parte Spinazzola. Di Lorenzo è un po' da braccino, nelle partite importanti sembra spaventato. Berardi non era in serata e Insigne nelle partite importanti lo perdi. Ieri ha fatto male anche Barella. Io venerdì farei giocare in partenza #Chiesa, Berardi e terrei fuori Insigne. Poi farei giocare Pessina o Locatelli, un po' di chili, e Toloi al posto di Di Lorenzo"