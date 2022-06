Zazzaroni: “Marotta è il migliore o gli altri sono troppo scarsi. Suning debole ma lui…”

"E non è tutto. Con l’aiuto di Piero Ausilio, il ds, prova a recuperare qualche milioncino attraverso operazioni di secondo piano (Di Gregorio ceduto definitivamente al Monza, i piazzabili Pinamonti, Dalbert, Sensi, Lazaro, Satriano, Casadei e Pirola). Naturalmente sa di dover mettere in conto altre partenze, gli auspicabili (Vidal e possibilmente Sanchez e Dzeko), e almeno una cessione pesante. Eppure, dopo aver fissato i valori dei pezzi più pregiati (Skriniar, Bastoni e Dumfries) e nonostante la fame di denaro, non arretra di un metro: ottanta voglio e ottanta mi dovete dare per uno dei centrali, 60 per l’olandese. Se tutto andrà come Marotta vuole, ovviamente nel segno della sostenibilità - parola o formula abusata al punto da battere la “rucola” degli anni Ottanta, il “piuttosto che”, “l’assolutamente sì” e l’indimenticabile “e quant’altro” - l’Inter si presenterà con un gruppo più attrezzato e completo di quella che ha appena perso lo scudetto per un nonnulla".