"Negli ultimi anni è capitato spesso che una o più squadre acquistassero il meglio a fine agosto, questa estate supera però ogni più grigia previsione: i nostri dirigenti dovrebbero ringraziare le Olimpiadi che per una ventina di giorni hanno piacevolmente distratto i giornalisti dai casini di mercato del calcio italiano. Partiamo con una serie di notevoli handicap nella stagione che avrebbe richiesto la riduzione della distanza dalle top europee. La Snai non quota turnover, infortuni muscolari, esoneri di allenatori. E non se la sente di anticipare il numero delle rinunce alle chiamate delle nazionali: temo che i giocatori più impegnati possano accusare i sintomi del vaiolo delle scimmie proprio alla vigilia delle convocazioni per la Nations League, ad esempio"