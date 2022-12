Zazzaroni: “Mourinho e Allegri? Chi li critica per il gioco forse si dimentica che…”

"Noi siamo quelli che Antonio Conte è un difensivista e gioca male (ma vince). Quelli che il gioco di Allegri fa schifo e i cinque scudetti di fila andrebbero restituiti alla Lega; quelli che Mourinho è cinico e opportunista al punto da aver fatto giocare Eto’o terzino sinistro. Per non parlare della sua Roma che non fa mai spettacolo. Chi lo critica dimentica volutamente che quando José, così come Max, ha avuto quelli buoni ha vinto col bel gioco".