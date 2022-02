Zazzaroni: “Mourinho? Chi gli dà del bollito non lo conosce. Il suo sfogo…”

Le parole del direttore del CorSport: "Gli effetti del discorso di Mourinho potranno essere soltanto positivi"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, è tornato così sullo sfogo di Josè Mourinho nello spogliatoio dopo Inter-Roma: "Gli effetti del discorso di Mourinho potranno essere soltanto positivi. La Roma ha dimostrato in alcune partite di non avere attributi, non solo in questo anno e il tecnico lo ha sottolineato al gruppo in maniera molto energica. Dopo il discorso Mourinho vuole ottenere una reazione d’orgoglio, una sveglia alla squadra. Ha parlato ai titolari, lo ha fatto con un faccia a faccia importante.

Le condizioni economiche della Roma non sono ottimali, ma i Friedkin stanno investendo tanto e secondo me regaleranno giocatori importanti a Josè in estate. I Friedkin hanno grandissime potenzialità economiche, hanno preso Mourinho e Abraham. Le condizioni ci sono per far bene, ma a livello di bilancio la Roma ha bisogno di trovare un percorso per soddisfare il tecnico e le finanze del club. Per le condizioni di bilancio della Roma non vedo nessuno allenatore che può migliorare la Roma se non Mourinho. Lui sta facendo di tutto per portare la squadra in alto: chi dice che non è un tattico o che è bollito non lo conoscono".