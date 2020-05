Zazzaroni: “Inter, offerta spaziale. E sono vicini due ritorni. Lautaro andrà via per…”

Durante la trasmissione radiofonica Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche devi movimenti di mercato dell’Inter e della situazione di Mertens in scadenza di contratto col Napoli:

“Mertens sta parlando con l’Inter che gli ha offerto 2 anni +1 a 5 milioni. Sta parlando con Chelsea, e naturalmente col Napoli. Lui è innamorato di Napoli se va via preferirebbe andare al Chelsea. Certo che l’offerta Inter è spaziale. Vuole 4 attaccanti, perderà Lautaro che andrà al Barcellona con la clausola e anche Esposito che andrà in prestito, potrebbe tornare Perisic. Cancelo potrebbe arrivare all’Inter per la partenza di Lautaro“.