"È come se da qualche tempo Lorenzo giocasse contro Pellegrini, l’istinto contro la ragione, l’amore sconfinato per la Roma contro la sensazione di essere sopportato e alla fine di un percorso: il gol nel derby un istante di sconfinata felicità prima di ricadere immediatamente dentro la realtà. Una realtà in questo momento più amara che dolce. Per più di un motivo - e anche per affetto e stima calcistica - ho seguito con particolare attenzione la mezza partita del capitano, quarantasette minuti in cui s’è spinto spesso in avanti, anche più avanti di Dovbyk, per cercare un altro gol, un altro momento di approvazione della sua gente. Dell’Olimpico. Un’altra ricarica emotiva: gli è andata male e bene quando Leali ha respinto sulla riga la sua conclusione ravvicinata, favorendo comunque il punto dell’1 a 0"