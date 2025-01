Il Bologna non ha praticato la difesa a oltranza, ha mosso il pallone (come a Torino con la Juve, come in casa con la Roma) e insomma se l’è giocata e ha creato, messo in apprensione Sommer e le due volte si è arreso al contropiede: Italiano commette spesso questo peccato e allora gli consiglio di andarsi a confessare in una chiesa giubilare per ottenere l’assoluzione tombale. Questo è l’anno giusto.