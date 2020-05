Zazzaroni: “Spadafora non dica cose surreali. In Italia qualcuno non vuole ripartire perché…”

Intervenuto a Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore editoriale del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul difficile stato del calcio italiano. In particolare, ecco il suo commento sulle ultime parole di Spadafora sulla possibilità di ripresa delle attività:

“Spadafora ha cambiato idea perché tutti hanno preso posizione ed è una posizione diversa dalla sua. Sono contento che abbia cambiato idea, ma non dica cose surreali. Accettiamo il fatto che Spadafora abbia finalmente cambiato idea, era ora. Non ho nulla contro di lui, ma contro quello che aveva fatto fino all’ultima intervista. Gli stipendi lordi della Serie A è di 1.8 miliardi e un fatturato di 5 miliardi. Parliamo di un altro mondo, un mondo che produce profitti, non stiamo parlando di un gioco. In Germania il primo giorno hanno chiarito che se non si partiva fallivano 10 squadre, da noi invece in molti hanno sperato di non ripartire per non andare in Serie B. Ecco la differenza“.

(Fonte: Tutti Convocati)