Zazzaroni: “Roma, Mourinho e i tifosi meritano Dybala. La sensazione è che…”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha parlato così del possibile approdo di Paulo Dybala alla Roma : "Rispettoso delle esigenze finanziarie del club e del lavoro di Tiago Pinto, Mou ha chiesto di poter arrivare a Paulo Dybala, l’elemento in grado di aggiungere tanta fantasia e soluzioni offensive. Ma al momento il responsabile dell’area tecnica non ha fatto passi convinti nella direzione dell’argentino.

Mai e poi mai - aggiungo - José ha peraltro spinto Zaniolo ad andarsene: ha registrato e condiviso passivamente la necessità del club di realizzare una cessione importante prima di puntare a un obiettivo alto. E, almeno potenzialmente, Nicolò era il più indicato a partire. Per far tornare il sorriso a Mourinho, legatissimo alla tifoseria e innamorato della città, è sufficiente tenere Zaniolo e prendere Dybala a zero. La sensazione è che a questo punto Tiago farà il possibile per accontentarlo. Dopo una stagione conclusasi con il sorriso e un trofeo internazionale, aprire la successiva con il protagonista principale condannatosi alla faccia di merda sarebbe oltremodo delittuoso".