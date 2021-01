Zazzaroni: “Scambio Dzeko-Sanchez non si poteva fare. Ibra-Lukaku? Lo scandalo è che…”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha discusso con Fabio Caressa dello scambio Dzeko-Sanchez:

“Quello scambio non si poteva fare. Io ti do Dzeko e qualche soldino e mi dai Sanchez? Spiegami dai. Per fortuna che qualcuno ha fatto ricredere Tiago Pinto”.

Dzeko farà pace?

“Per forza ricuciranno, ci sono un sacco di esempi in passato. Mancini ha litigato con mezzo mondo, Vieri e Lippi hanno litigato e poi hanno vinto”.

Ibra-Lukaku?

“Lo scandalo è che l’arbitro non li ha cacciati”.