Zazzaroni: “Spalletti fra i top in Europa. Inzaghi? La Lazio ha una crisi di rigetto perché…”

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla Serie A dopo 5 gare

"Tatticamente è uno dei più forti d'Europa Spalletti, poi ha avuto problemi caratteriali, certe diffidenze, certe ombre... In una rosa come lo scorso anno, con Anguissa in più, hai messo un allenatore che, lavorando sulle basi di Gattuso, migliora la squadra. Lazio? Sarri tenta la via del gioco, molto diverso come gioco da quello di Inzaghi, c'è una crisi di rigetto adesso. La Roma sta meglio per punti, ma entrambe non stanno benissimo perché anche la Roma ha sofferto nelle scorse partite".