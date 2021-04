Zazzaroni: “Superlega? Punto di non ritorno. Ecco l’errore esiziale di Uefa e Fifa”

Le considerazioni del giornalista a proposito del tema che tanto sta facendo discutere da domenica pomeriggio

Ivan Zazzaroni, ospite di Tiki Taka, ha commentato così l'annuncio della Superlega: "Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Quando arrivi alle firme vincolanti di 12 società di quel calibro vuol dire che la cosa è molto avanti. Questi la vogliono fare. L'errore esiziale di Uefa e Fifa in pandemia è stato non tirare fuori i soldi che loro ricavano dalle partite delle nazionali per ristorare i club che pagano quei calciatori che giocano nelle nazionali. La Superlega non è una provocazione, ma è un dato di fatto. Il vero problema è che, con questa competizione, si allargherebbe ancora di più la forbice all'interno del campionato".