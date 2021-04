Zazzaroni: “Superlega? Occhio a separare i buoni dai cattivi. Confesso che…”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha spiegato la sua idea sulla Superlega dopo il dietrofront di molti club

"Confesso che se questa storia me l’avessero raccontata non ci avrei creduto: in 48 ore da viva la revoluciòn a fatela ma senza di noi. Il gotha del calcio mondiale ha mostrato una sprovvedutezza e un’arroganza inimmaginabili. Occhio però a separare i cattivi dai buoni: i buoni oggi si trovano solo alla cassa della Coop. Adesso Fifa e Uefa, che hanno esibito i muscoli, passano per trionfatrici, ma se si è giunti a questo punto lo si deve in particolare alla pessima gestione degli ultimi vent’anni.