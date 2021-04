Zazzaroni: “SuperLega? L’unico modo per aggiustare i conti. In Serie A l’effetto…”

Il pensiero sulla SuperLega del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni nel consueto editoriale pubblicato sul quotidiano

"Con i conti in rosso e le casse urlanti non solo a causa della pandemia, Juve, Inter e Milan, ma anche Barcellona e Real e gli altri sette firmatari, hanno individuato un solo modo per aumentare considerevolmente i ricavi e aggiustare i conti, il percorso opposto alla Brexit: si trascura il Paese natìo per abbracciare l’Europa. Anche se l’Europa, in questo caso l’Uefa, non è affatto contenta.