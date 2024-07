"Ora anche i muri della Continassa sanno che Thiago Motta non ha intenzione di confermarlo: in testa ha altre idee, peraltro condivise dalla società, che è legata all’attaccante per un altro anno, l’ultimo, ma sta tagliando gli stipendi più pesanti - il Nostro percepisce 6 milioni netti. Fede sta per sposarsi - il 20 di questo mese, come Dybala -, dagli Europei è tornato a pezzi (anche noi) e pare abbia deciso di aspettare qualche settimana prima di scegliersi un altrove. Al momento soltanto l’Aston Villa e la Roma si sono fatte avanti. La Roma dei tre compagni di Nazionale, di Dybala e De Rossi, che lo chiama con una certa regolarità. Chiesa ha tanto da dare al calcio italiano e un po’ di sano realismo potrebbe aiutarlo ad affermarsi compiutamente. Si è capito che lo vedrei bene nella capitale?"