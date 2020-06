“E’ un obiettivo di Inter o Juventus. non ha qualcosa contro Napoli, ma per motivi personali vuole restare lì”. Queste le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Punto Nuovo a proposito del futuro di Sandro Tonali. Corsa a due per il centrocampista del Brescia.