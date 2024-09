"Thiago Motta è lo stesso di Bologna. Toglie Danilo e mette Kalulu, mette Savona, mette Weah al posto di Vlahovic, non sono cose normali. O lui è un genio o non capiamo noi una mazza: vorrei che non si paragonassero i 3 anni di Allegri con quelli di Motta. Quando gli salterà tutta la dirigenza, quando i giocatori come Pogba avranno problemi di doping, quando Di Maria non vorrà giocare per il Mondiale, senza il mercato. Ma tu (a Trevisani, ndr) queste cose le dimentichi volutamente perché ti sta sulle palle. Io sono come te di parte ma io lo ammetto, a differenza tua. Tu fai dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Tu fai i paragoni dimenticando tutto", dice Zazzaroni.