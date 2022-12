Ze Elias: “Eliminazione Brasile? Limiti Tite spaventosi. Per colpa sua…”

L'ex nerazzurro Ze Elias, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato della eliminazione dal Mondiale di Qatar del suo Brasile. Questa la riflessione: "Mi dispiace molto per l'eliminazione del Brasile. Non ha fatto una bella partita. Il CT della Croazia aveva fatto i compiti a casa, studiando l'avversario e cosa fare con la palla tra i piedi. Il Brasile non ha capito cosa avrebbe fatto in campo la Croazia: Tite ha fatto vedere limiti spaventosi. Già abbiamo perso in Russia per colpa sua, anche in Qatar non ha fatto nulla. Non c'è più la generazione di Ronaldo, Dinho e degli altri che potevano risolvere la partita anche quando si faceva così difficile".