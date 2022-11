Ze Maria: “Inter-Napoli? La capolista avrà stimolo in più. Nerazzurri squadra importante”

“Il Napoli? Sono veramente contento per l’allenatore e per i dirigenti che sono persone che lavorano tanto per questa squadra. Anche i giocatori stanno facendo una cosa straordinaria, una differenza così ampia tra la prima in classifica e le altre è difficile da vedere, significa che meritano di stare lassù. Se parliamo di profondità di rosa anche Juve, Inter e Milan hanno una rosa importante, ma la differenza la fa l’allenatore che sta sapendo gestire i propri calciatori. Inter-Napoli dopo la sosta? Se affronti subito una grande lo stimolo ti torna prima, giocando contro l’Inter che è una diretta inseguitrice avrà un imput in più.