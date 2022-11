Zeman: “Ero juventino, Calciopoli nata nel ’94. Io all’Inter? Moratti me lo propose ma…”

Zdenek Zeman, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato come, in carriera, sia stato vicino all'Inter per due volte

Matteo Pifferi

Per le battaglie che ha fatto è sempre stato considerato anti-juventino. Questa fama le provoca qualche rimpianto?

«Più fastidio che rimpianto. Perché io ero juventino, da piccolo. Purtroppo i loro atteggiamenti non li ho inventati io. Si pensa che Calciopoli sia nato nel 2006, invece è dal ’94 che c’era quel sistema...».

E’ probabile, come si dice, che questa sua immagine di uomo contro le abbia impedito di allenare gli squadroni del Nord. Ma non riesco a credere che Massimo Moratti, con le sue idee, non le abbia mai proposto di andare all’Inter. Sbaglio?

«No, non sbaglia affatto. Me l’ha proposto due volte. La prima quando diventò presidente, ma io ero alla Lazio, dove stavo bene. La seconda volta ci incontrammo a Milano ma lui alla fine cedette la società a Thohir e io a quel punto ho rinunciato».